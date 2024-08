Bisoli | Conte lavora devono solo smaltire il lavoro in ritiro

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 11 agosto 2024) L’allenatore Modena, Pierpaolo, è intervenuto ai microfoni Mediaset dopo la sfida contro il Napoli di Coppa Italia «Era normale che dovevamo chiudere gli spazi, abbiamo giocato contro una corazzata che due anni fa ha stravinto lo scudetto. Sono soddisfatto e felice di quanto fatto dai ragazzi che hanno anche sfiorato due gol. Sono soddisfatto anche di essere uscito, non sono ipocrita, perchè noi dobbiamo pensare al campionato e con questo spirito possiamo ottenere ottimi risultati. Io sono pesante come allenatore, se entro in empatia con i calciatori otteniamo i risultati. Due anni fa ho sfiorato la Serie A con una squadra che tutti davano come retrocessa. Ilè importante, se riusciamo a farlo possiamo toglierci soddisfazioni per tifosi e società. Puntiamo a quei posti lì in campionato, l’ottavo posto per giocarci qualcosa di bello.