ATP Montreal 2024 Arnaldi affronta Rublev in semifinale I precedenti sono in parità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Ormai in quasi ogni torneo tennistico vediamo un italiano arrivare nelle fasi più calde. Una tendenza confermata anche a: non con Jannik Sinner, ma con Matteo. Prima1000 per lui, ottenuta superando prima Alejandro Davidovich Fokina approfittando del suo ritiro nel terzo set e poi battendo Kei Nishikori in due set. Tra lui e la finale più importante della sua giovane carriera c’è Andrey. Dopo una stagione altalenante (comunque caratterizzata dalla vittoria a Madrid) torna ad ottenere un risultato di rilievo battendo proprio un Sinner non al meglio ai quarti di finale. E ora il numero 8 al mondo, da lunedì numero 6, cerca la sesta finale in carriera di categoria. Quella tra l’azzurro è il russo sarà la terza partita in carriera, con il bilancio in