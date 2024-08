WWE | Il primo sfidante del nuovo campione LA Knight viene deciso da… Carmelo Hayes!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 10 agosto 2024) Santos Escobar, complice l’interferenza di, batte Andrade in quel di Smackdown ed ottiene una title shot allo United States Championship delLA. Continua dunque la rivalità tra ex NXT Champion con Escobar che beneficia di tutto ciò per prendersi una vittoria importantissima, al termine di un incontro molto gradevole ed equilibrato. Dopo il match, lo stesso(con una nuova theme song) ha avuto un confronto con il#1 Contender che si è limitato ad affermare che “la vittoria disia solo ilatto del suo regno da“. Non è stato reso noto quando ci sarà la sfida tra i due, se in un prossimo episodio dello show blu o se direttamente a Bash in Berlin, il prossimo PLE WWE di fine agosto.