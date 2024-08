Tutto su Disclaimer la nuova serie firmata da Alfonso Cuarón per Apple Tv+

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 10 agosto 2024), 3 volte Leone d'oro a Venezia e 2 volte premio Oscar alla regia (per Roma e Gravity), sta preparando unatv per) come show runner, regista, sceneggiatore e produttore. Avere un autore così dietro a un progetto è una garanzia, ma lasi presenta particolarmente bene anche perché ha come protagonisti altri due premi Oscar (Cate Blanchett e Kevin Kline) e conterà sul grande Emmanuel Lubezki (suo storico collaboratore) come direttore della fotografia assieme a Bruno Delbonnel. Di cosa parlaStando adTV+, lathriller è basata su un omonimo romanzo di Renee Knight incentrato su una giornalista e documentarista di successo e molto rispettata che si dedica a smascherare le "trasgressioni segrete" di istituzioni autorevoli.