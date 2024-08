The Family | Anticipazioni dal 12 al 16 agosto

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di sabato 10 agosto 2024) Thedal 12 al 16Ormai la nuova serie turca di Canale 5, ha conquistato i telespettatori, grazie anche ai protagonisti molto amati dal pubblico italiano. Di seguito, vi anticipiamo le vicende che accadranno durante la settimana. Ricordiamo che la serie “The” questa settimana sostituisce la serie turca Endless love che è in pausa estiva, e andrà in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14.10 circa, gli episodi sono disponibili anche sul sito Mediaset Infinity. Thedal 12 al 16Lunedì 12Hülya cerca di escludere Yagmur dalla vita familiare, non invitandola al barbecue organizzato nella loro villa. Tuttavia, il resto della famiglia si oppone e insistono affinché la ragazza si unisca a loro.