Silvestri e De Rose devono restare Parte la petizione

(Di sabato 10 agosto 2024) Le bandiere nel calcio non esistono più. Ed è propriondo da questo che alcuni tifosi bianconeri hanno lanciato su www.change.org la"Chiediamo che il Cesena rinnovi Luigie Francesco Deper il 2024/2025". Le motivazioni della richiesta? Molto semplici. "Denegli ultimi due anni si sono rivelati molto più che calciatori per noi tifosi – scrivono gli ideatori nel testo della–. Grazie alla loro abnegazione al lavoro e l’attaccamento ai colori bianconeri ci hanno permesso di raggiungere il traguardo della serie B". Categoria che, secondo i tifosi, il difensore e il centrocampista se la sono meritata sul campo, al termine di una cavalcata fantastica. "Sono quel tipo di giocatore che tutti i tifosi vogliono in campo ogni domenica – continuano –, li abbiamo visti letteralmente sputare sangue per questi colori e dare sempre il 100%".