Parigi 2024 14 - Italia sei bellezze

(Di sabato 10 agosto 2024) E' stato come trascorrere una giornata sulle montagne russe. Dodici ore con dentro tutto: l'esaltazione per l'oro della Madison di ciclismo su pista (Consonni e Guazzini a sorpresa, superato il bottino di Tokyo) e per sei medaglie complessive, la rabbia per i quarti posti in serie, la delusione perché Greg Paltrinieri non è riuscito ad aggiungere un'altra perla alla sua collana di medaglie finendo travolto dalla Senna e da una concorrenza spietata e l'orgoglio per la protesta del Settebello, clamorosa e giustificata anche se non è piaciuta a a Malagò, capo del Coni, forse anche perché lo ha messo in imbarazzo dentro il Cio. Un venerdì pazzesco che verrà ricordato per la cavalcata d'argento di Nadia Battocletti nei 10.