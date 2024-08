Nave di Emergency Cambia Rotta per Salvare 28 Migranti | Arrivo a Ortona il 13 Agosto

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 10 agosto 2024) Chieti - LaLife Support diè attesa nel porto dimartedì 13, con a bordo 65salvati in due distinte operazioni nelle acque maltesi del Mediterraneo. L'imbarcazione, impegnata nella sua 23ª missione di ricerca e soccorso, hatoper prestare soccorso a un secondo gruppo di naufraghi, ritardando così l'previsto in Italia. Il primo intervento di salvataggio si è svolto nella notte tra l'8 e il 9, quando la Life Support ha soccorso 37 persone a bordo di una barca in vetroresina, tra cui un minore non accompagnato. Dopo aver ricevuto l'indicazione dicome porto di sbarco da parte delle autorità italiane, laha ripreso la navigazione verso il porto abruzzese. Venerdì 9, però, la Life Support ha ricevuto una seconda segnalazione di una barca in difficoltà.