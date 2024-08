Milan-Emerson Royal ci siamo | il brasiliano ha scelto la maglia numero 22 di Kakà|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 10 agosto 2024) 2024-08-10 22:00:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: I NUMERI, prima di trasferirsi in Inghilterra al Tottenham, arrivava da un’avventura molto positiva al Betis Siviglia. Dopo una prima stagione di adattamento al calcio Europeo, infatti, il classe ’99 era stato assoluto protagonista del suo secondo anno con ladel club spagnolo, tanto che aveva concluso il campionato con 3 gol fatti e 6 assist sfornati, rientrando tra i terzini più promettenti de La Liga. Il trasferimento un po’ troppo affrettato al Barcellona, nella stagione 2020/21, però, aveva bloccato la crescita del giocatore (solo 3 presenze in campionato, per un totale di 90 minuti complessivi). Nell’agosto 2021, quindi, il laterale era passato in Premier League al Tottenham per ben 25 milioni di euro. Un’avventura che era iniziata bene nelle prime due stagioni.