Marco Biagi scarcerato l’ex Br Simone Boccaccini che partecipò all’omicidio Furioso il figlio | I terroristi non meritano sconti di pena

(Di sabato 10 agosto 2024) Grandi polemiche per la scarcerazione di, ex brigatista chedi, il giuslavorista ucciso il 19 marzo 2002 dalle Br-Pcc sotto casa sua a Bologna. Secondo quanto riportato dal Corriere della Seraè uscito dal carcere di Alessandria grazie ad un una riduzione delladi 10 mesi e alla buona condotta, come ravvisato dal Tribunale di Sorveglianza di Alessandria. La storia diIl primo giugno del 2005fu condannato dalla Corte di Assise di Bologna a 25 anni e 10 mesi di reclusione, compresi i 5 anni e 8 mesi per associazione sovversiva del processo D’Antona. Lafu poi ridotta nel 2006 a 21 anni in Appello, sentenza poi confermata definitivamente dalla Cassazione.Br, oggi 64enne, a suo tempo era un idraulico del Comune di Firenze e sindacalista delle Rdb, dove venne radiato.