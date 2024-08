LIVE Clasica San Sebastian 2024 in DIRETTA | inizia l’ultima salita di Pilotegi

Leggi tutta la notizia su oasport

16.30 Si riaccoda Konrad con McNulty e Narvaez nel tratto di falsopiano, ma fra poco latorna molto cattiva. 16.29 Ripreso Pavel Sivakov, e Alaphilippe ci prova! Marc Hirschi (UAE Team Emirates) alle sue calcagna! 16.28 Il gruppetto di inseguitori si fa sempre più vicino, intanto si stacca Van Gils. 16.27 Ecco qui,ladi. Primo chilometro facile, secondo massacrante. 16.25 Sempre 20" per Pavel Sivakov (UAE Team Emirates) quando stiamo entrando negli ultimi 10 chilometri di corsa. 16.23 Sempre più vicini al Plotegi, 2100 metri con pendenza media al 10,8%. Ma gli ultimi 500 metri sono al 17% con pendenza massima che tocca anche il 27% massacrante. 16.21 Non è bastata l'azione di disturbo della UAE Team Emirates, che ha comunque risparmiato quattro uomini interessanti in vista del traguardo.. 16.