L’imbarazzante distanza politica dell’Italia dall’offensiva ucraina in Russia

(Di sabato 10 agosto 2024) L’che doveva cadere tre giorni dopo l’invasione dei carrarmati di Vladimir Putin, due anni e mezzo dopo è entrata lei in territorio russo. Il mondo libero dovrebbe esultare. O perlomeno solidarizzare con la controffensiva di Kyjiv che in appena venti ore ha strappato ai russi tanto suolo quanto all’incirca essi ne hanno occupato nel corso di un’intera offensiva. Un blitz fulmineo che ha scatenato la rappresaglia russa nel Donetsk facendo morti e feriti ma l’offensivanon si è fermata. La guerra è entrata in una nuova fase delicatissima e drammatica. Giustamente l’Unione europea a trazione democratica e antisovranista è a fianco dell’– legittimo l’ingresso sul territorio russo –, con la Germania che ha assunto una posizione chiara: «Noi abbiamo dato le armi, l’le usa come crede».