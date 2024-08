La Serie A più straniera di sempre | 10 club 20 su non parlano italiano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 10 agosto 2024) LaA piùdi, con metà deiin mano a proprietà straniere e un allineamento progressivo verso quanto accade da tempo nelle top leghe d'Europa. Complice la promozione nella massima divisione di Como, Parma e Venezia, tutte in mano a fondi o imprenditori non italiani, il conto deiche nonnei loro vertici è salito a 10 su 20 con il coinvolgimento non solo di realtà medie o piccole, ma anche di piazze storiche. Milano, ad esempio, vive ormai da anni lontana dalle storiche proprietà made in Italia e il passaggio da Suning al fondo Oaktree nello scorso mese di maggio non è stato che un'evoluzione del nuovo quadro che riguarda anche il Milan, dal 2017 uscito dal controlloe transitato da Yonghong Li a RedBird passando per Elliott.