Juventus-Atletico Madrid i convocati di Thiago Motta | 19 i bianconeri a disposizione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Idiper, ultima amichevole pre-campionato deiin programma domani alle ore 15:00 a Goteborg. Ultimo impegno per la Vecchia Signora prima dell’esordio in Serie A, in programma lunedì 19 agosto alle 20:45 all’Allianz Stadium contro il neopromosso Como. Dall’altra parte del campo i Colchoneros di Diego Simeone, per una sfida dal forte sapore europeo. Di seguito la lista dei 19 giocatori adell’allenatore bianconero. IdiperPortieri: Pinsoglio, Di Gregorio, Perin. Difensori: Bremer, Gatti, Danilo, Cambiaso, Cabal, Savona, Rouhi. Centrocampisti: Locatelli, Thuram, Fagioli, Douglas Luiz. Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Weah, Sekulov, Mbangula., idi: 19 iSportFace.