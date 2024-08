Jessica Morlacchi concorrente Grande Fratello | Alfonso Signorini conferma

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 10 agosto 2024) Il fermento intorno al cast della nuova edizione delnon si placa. Dopo mesi di indiscrezioni e news farlocche provenienti dai «gossippari» famosi per questo su Instagram, finalmente arriva qualcheha lasciato intendere attraverso i social alcune anticipazioni sul cast del GF 2024, contribuendo ad aumentare l'attesa e la curiosità. Tra i nomi che hanno fatto il giro del web nelle ultime settimane, uno in particolare ha catturato l'attenzione:. Nota per essere stata la voce principale dei Gazosa, band che ha conosciuto il successo nei primi anni 2000 con il brano www.mipiacitu,ha successivamente intrapreso una carriera come opinionista televisiva. È stata una presenza fissa nel programma di Serena Bortone Oggi è un Altro Giorno per due anni, conquistando il pubblico con la sua simpatia e competenza.