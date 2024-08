Ironheart | la descrizione del footage mostrato al D23

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 10 agosto 2024): ladelal D23 I Marvel Studios hanno svelato un’anteprima della prossima serie Disney+per il pubblico del D23 Expo. La serie continua la storia di Riri Williams (Dominique Thorne), che ha fatto il suo debutto nell’MCU in Black Panther: Wakanda Forever del 2022, e il filmatoalla convention era molto in linea con l’estetica di quel film. “Dopo il mio tirocinio all’estero, mi sentivo bloccata”, dice Riri, riferendosi al suo periodo in Wakanda. “Voglio costruire qualcosa di innegabile”. Per farlo, tuttavia, dice di aver bisogno di “denaro contante“, il che la porta da Parker Robbins (Anthony Ramos), che indossa un cappuccio magico che gli dà accesso alle arti oscure, cosa che crea uno scontro tra lui e Riri, che è un personaggio invece guidato dalla scienza.