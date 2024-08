Il Cinema Moderno pronto per dicembre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Procedono speditamente i lavori di ristrutturazione dell’ex’ di Servigliano, l’inaugurazione potrebbe arrivare già per il mese di. Insieme al recupero del complesso monastico di Santa Maria del Piano, la riqualificazione dell’exè sicuramente una delle opere strategiche più attese non solo per la popolazione di Servigliano, ma anche per i residenti della media Valtenna. Il progetto è partito qualche anno fa con l’acquisto dell’immobile da parte del Comune di Servigliano, poi è stato elaborato un piano di riqualificazione che poi è stato finanziato con fondi Pnc per circa 2.500.000 euro. I lavori erano stati affidati a2022.