Gudmundsson liberato dal Genoa? Nuovo sostituto… Vista Inter!

(Di sabato 10 agosto 2024) Il, a una settimana dalla sfida di campionato contro l’, sembra aver trovato unrinforzo in attacco. Che, dopo la cessione di Mateo Retegui, potrebbe consentire anche ad Albertdi passare alla Fiorentina.RINFORZO – Illavora incessantemente sul mercato, con un grosso problema in attacco. Ceduto Mateo Retegui all’Atalanta, il club rossoblu si ritrova praticamente con una penuria di attaccanti, tenendo anche in considerazione la situazione del partente Albert. E la trattativa per il passaggio dell’islandese alla Fiorentina potrebbe concretizzarsi a breve. Alfredo Pedullà di SportItalia sottolinea infatti come il club ligure abbia individuato in Fabio Silva il prossimo rinforzo per il reparto offensivo. Anche per la sfida contro l’che aprirà, sabato 17 agosto – ovvero fra esattamente 7 giorni – il campionato di Serie A.