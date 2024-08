Feste patronali- Celebrazione della Madonna Assunta con il concerto di musica sacra

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 10 agosto 2024) “Vedi Napoli e poi torni”, progetto promosso e sostenuto dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, accompagna turisti e cittadini alla scoperta dellereligiose come elemento centralecultura etradizione del popolo partenopeo, che, da sempre, le ha vissute come unici momenti in cui esprime liberamente la propria identità. Sono le, che dall’1 giugno stanno proponendo celebrazioni e appuntamenti die teatro. Giovedì 15 agosto, alle 20.30, sarà celebrata lacon ildel Coro Suaviternovanella Reale Pontificia Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, in piazza Municipio 27. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.