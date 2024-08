Conte | Il governo italiano richiami il nostro ambasciatore a Tel Aviv

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 10 agosto 2024) ROMA – “Altri cento civili palestinesi, molti bambini e donne, fatti a pezzi dalle bombe israeliane sganciate su una scuola-rifugio di Gaza affollata per l’ora della preghiera. Ogni giorno una nuova strage, anche più atroce, mentre chi sopravvive alle bombe muore di fame, sete e malattie. Uno sterminio sistematico messo in atto da unestremista che giustifica ogni massacro e teorizza una nuova “morale” che consente di far morire di fame due milioni di palestinesi. Le condanne non bastano più. Chiediamo aldi richiamare ila Telin segno di ferma protesta contro gli incessanti crimini di guerra delNetanyahu”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe(foto). L'articolo: “Ilila Tel” L'Opinionista.