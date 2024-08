Ciclismo Clasica San Sebastian 2024 | vittoria di Marc Hirschi secondo Alaphilippe Rota 21 e miglior italiano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) I risultati dellaSan, consueto appuntamento in terra basca che quest’anno ha visto ladello svizzero(UAE Emirates) che ha battuto in uno sprint a due il francese Julian. Proprio il campione transalpino aveva attaccato sull’ultima salita di giornata, il Pilotegi (punte al 20%), conche è stato l’unico in grado di tenere botta. Prosegue quindi l’ottimo momento del corridore elvetico, che a fine luglio si è imposto anche nel Giro della Repubblica Ceca. Nel palmares difigurano anche una tappa al Tour de France e la Freccia Vallone, entrambi successi ormai datati 2020. C’era grande interesse anche per la prova di Jonas Vingegaard, al ritorno alle corse dopo ilposto del Tour de France.