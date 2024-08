Calhanoglu Inzaghi sceglie la cautela | il verdetto per Chelsea-Inter – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 agosto 2024) Anche Hakanaccusa un piccolo problema fisico. Dopo attente valutazioni Simoneprende una decisione in vista die, soprattutto, del debutto in Serie A. RISENTIMENTO – I problemi – si sa – non arrivano mai da soli, e questo l’lo ha appurato. Nell’ultimo periodo Simonedeve fare i conti con una serie di infortuni che lo costringono a rinunciare a molti giocatori. La preparazione del gruppo nerazzurro, infatti, ha preso una piega poco rassicurante, anche se bisogna tenere conto che a a questo punto della stagione i piccoli acciacchi fanno parte del ‘gioco’. Per questo l’ultimo stop, quello di Hakan, non deve allarmare particolarmente. Il suo, rispetto a quello di Mehdi Taremi, Piotr Zielinski, Marko Arnautovic e Stefan De Vrij, è di natura precauzionale.