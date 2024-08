Boom di occupazione giovanile in Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Altro che giovani fannulloni. Nel giro di pochi anni, quello a cavallo dell'epidemia di Covid, il mercato del lavoro è cambiato radicalmente. Dopo il minimo storico toccato nel 2020, i giovani stanno diventando una risorsa sempre più scarsa. Per effetto della denatalità i candidati pronti a occupare le posizioni offerte dalle aziende sono sempre meno, come documentano da anni i rapporti Excelsior. Nell'ultima edizione del rapporto curato da Unioncamere la difficoltà di reperimento dei candidati è balzata al 49%. Nulla a che fare però con la presunta poca voglia dei giovani. Tanto è vero che nell'arco di tre anni si è verificato unoccupazionale fra gli under 25, come documenta una analisi realizzata dalla Fondazione studi consulenti del lavoro sui dati Istat.