Bansky e la leonessa incatenata | il sesto messaggio dello street artist

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 10 agosto 2024) Continuano a comparire per le strade di Londra, gli animalizoo immaginato da Banksy. Dopo capra, elefanti, scimmiette, lupo e pellicani, nel giorno 6 è la volta della. Così come testimonia la nuova immagine postata sul profilo Instagram ufficiale dell’a. Lo, quindi, coi fatti ha smentito i rumors che circondano le sue imprese, secondo cui il quinto capitolo sarebbe stato l’ultimo della serie. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Banksy (@banksy) “Come in un romanzo d’appendice da comporre d’estate, solo alla fine sapremo quale è il disegno, la strategia.