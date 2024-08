Staffetta 4×100 i campioni di Tokyo arrivano quarti alle Olimpiadi 2024 Tortu in lacrime Jacobs fa scudo | Si vince e si perde insieme – I video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’Italia ha costruito una squadra di atletica così forte negli ultimi anni che il quarto posto nelladi Parigi ha lasciato l’amaro in bocca. E questo perché scendeva sulla pista da campione in carica, dopo l’oro vinto a2020. In pochi anni è stata capace di entusiasmare un Paese storicamente non abituato a festeggiare medaglie in certe discipline. Il movimento è cresciuto così tanto che ora ha “normalizzato” la presenza di atleti italiani nelle finali. E così il quarto posto di quattro velocisti azzurri in unaolimpica fa male, soprattutto ai corridori che sono scesi in pista perre, prendere una medaglia, ancora come tre anni fa. Come fosse normale. Filippo, primo italiano a scendere sotto la soglia dei 10? nei 100 metri piani, nel 2018 a 20 anni, non ha corso una frazione brillante.