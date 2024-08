Rai imbarazzo durante la diretta della ritmica L’ex ginnasta spiega la tecnica del nastro e il telecronista commenta | Poi ci sarà un quiz

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Momento dila telecronaca Raiginnasticaalle Olimpiadi di Parigi 2024. Uno sport che in Italia sta avendo un boom di popolarità grazie a Sofia Raffaeli e alle altre azzurre impegnate nella prova a squadre. Nelladi ieri, giovedì 8 agosto, proprio prima di Raffaeli si è esibita l’atleta uzbeka Takhmina Ikromova. Il suo esercizio è stata l’occasione perIsabella Zunino Reggio, voce storicasulla Rai, perre alcuni elementi tecnici: “La cosa più difficile per ilè riuscire a mantenerlo sempre compatto. Soprattuttole figure. Per essere valida qualsiasi difficoltà, devono esserci minimo quattro gobbe o quattro circoletti. Se no puoi fare anche la cosa più bella del mondo, ma non è valida“.