Qatar Egitto e Usa invitano Hamas e Israele a tornare a negoziare

(Di venerdì 9 agosto 2024) Milano, 9 ago. (askanews) –e Stati Uniti affermano che stanno invitandoa riprendere i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza. La questione emerge chiaramente dalla dichiarazione congiunta pubblicata dai rispettivi paesi. Si prevede di proseguire i negoziati a metà agosto, sia al Cairo, capitale egiziana, sia a Doha, capitale del. Lo scopo dei negoziati per il cessate il fuoco è trovare un accordo sulle rimanenti divergenze nel progetto di accordo e avviare l’attuazione dell’accordo. “E’ tempo di concludere un accordo di cessate il fuoco e di rilasciare ostaggi e prigionieri”, si legge nella dichiarazione dei tre paesi mediatori.e Stati Uniti chiedono alle parti di sedersi al tavolo il 15 agosto, a Doha, capitale del, o al Cairo, capitale dell’, per finalizzare un accordo, senza ulteriori ritardi.