Qantas taglia la liquidazione al ceo Alan Joyce

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il consiglio di amministrazione della compagnia di bandieraha deciso di decurtare con norma revocatoria, o clawback, ladel ceo, che dopo un una serie di scandali e azioni legali in maggio ha lasciato in anticipo la compagnia che aveva guidato dal 2008. Il board ha trattenuto 10,5 milioni di dollari australiani dai suoi guadagni finali di 21,4 milioni di dollari per l'anno 2022-23, dopo un tumultuoso ultimo anno di carriera segnato da scandali legali e da proteste per un servizio clienti scadente. Questo in un periodo di alte tariffe aeree e di un profitto record di 2,47 miliardi di dollari. Altri dirigenti dellahanno subito una riduzione del 33% dai loro introiti, tra i quali la nuova CEO Vanessa Hudson, in precedenza direttrice finanziaria dell'aerolinea.