Perseguita la ex e minaccia il padre di lei un arresto a Napoli

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ accusato di averto di morte ildella ex fidanzata il 20 enne napoletano con precedenti di polizia arrestato con l’accusa di atti persecutori e minacce gravi. I fatti risalgono alla notte tra mercoledì e giovedì, quando gli agenti del commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti su disposizione della sala operativa nel quartiere Chiaia per la segnalazione di un uomoto dall’ex fidanzato della figlia. Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno rintracciato, in un vicoletto poco distante, l’uomo che, in evidente stato di agitazione, continuava are di morte l’ex suocero.