Ostia nel degrado cassonetti della spazzatura rovesciati in strada a Via Carlo Bosio

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 agosto 2024)sempre più nellungo viae via Costanzo Casana: lo spettacolo davanti i negozisempre più nel. Dopo le vicende sulla mancanza di sicurezza e decoro a piazza Anco Marzio, la situazione non sembra migliorare nel quadrante di Ponente. Su via, alcuni residenti hanno ripreso questa mattina lo stato deidei rifiuti di AMA: completamentein terra, per un motivo ancora ignoto ai residenti. Uno spettacolo indegno, soprattutto per le attività commerciali che sono presenti proprio davanti ai contenitoriraccolta rifiuti.nel X Municipio di Roma Capitale: accade aPonente La situazione è stata immortalata su viavia Isole del Capo Verde, via Costanzo Casana e il parco Gioacchino Angelo di piazza Ener Bettica.