Ombrelloni chiusi il sindacato dei balneari | Sciopero riuscito ma nessun disagio per i clienti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 agosto 2024) “Abbiamo registrato una massiccia partecipazione in tutta Italia allodegli, oltre ogni aspettativa”. Lo hanno affermato Antonio Capacchione, presidente delItalianoaderente a Fipe/Confcommercio e Maurizio Rustignoli, presidente Fiba-Confesercenti. “Se da una parte – hanno spiegato – i nostrinon hanno subito, dall’altra hanno compreso i motivi della protesta manifestando il proprio supporto e la solidarietà, in quanto apprezzano la professionalità e la passione che mettiamo nel nostro lavoro, frutto di anni di esperienza. Hanno dimostrato di aver ben capito, infatti, che la situazione è drammatica e gli imprenditorinon hanno certezze per il proprio futuro. Anche i turisti stranieri sono rimasti colpiti da questa iniziativa e i motivi delloche intende difendere la tradizione di 30.