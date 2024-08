La Chiesa e il fine vita Ora il Vaticano apre | | Nutrizione artificiale si valuti caso per caso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sono spiragli. Ma che mostrano una sensibilità diversa e soprattutto la volontà di dialogare con tutte le anime della società, "in un contesto pluralista e democratico" che è quello dove si formano le leggi. Parla di "spazio per una mediazione legislativa" sul suicidio assistito e die idratazione artificiali come trattamenti "medico-sanitari e non semplici cibo e acqua" da valutareper, il nuovo testo emanato dalla Pontificia Accademia per la, il “ministero”per la Bioetica. Vergato come glossario-vademecum, sorta di bussola per districarsi nelle acque sempre perigliose e non facilmente accessibili della bioetica, il “Piccolo lessico del“ è stato consegnato ieri dal presidente della Pav, monsignor Vincenzo Paglia, a papa Francesco in una udienza da cui Paglia è uscito "incoraggiato" da Bergoglio "a proseguire".