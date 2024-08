Il governo Meloni e i piani strategici per l' Africa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il piano Mattei voluto dalcon i suoi nove programmi in 14 Paesi promette di bloccare il flusso di migranti e di rivoluzionare le economie del continente che nel 2050 avrà 2,5 miliardi di abitanti. E dopo le parole, ora è il momento della fase di realizzazione. Il grafico dell’aumento della popolazione in, allegato al piano Mattei, fa impressione. Prima del 2050 supererà i 2,5 miliardi, un quarto di quella globale, rimanendo il continente più giovane con un’età media di 25 anni, e nel 2100 arriverà a 4 miliardi di persone. Il milione di sbarchi in Italia negli ultimi dieci anni è solo un granello di quello che potrebbe avvenire in futuro. Il piano Mattei, trasmesso al Parlamento il 17 luglio, vuole aiutare l’a camminare con le sue gambe nel nostro comune interesse.