Gli azzurri della pallanuoto protestano a Parigi 2024 | cos’è successo? VIDEO

(Di venerdì 9 agosto 2024) Con ancora la delusione per la partita dei quarti persa contro l’Ungheria, per una serie di discutibili decisioni arbitrali, glioggi nella sfida contro la Spagna, valida per un piazzamento dal quinto posto, ai Giochi Olimpici di, hanno dato vita a una protesta vibrante. Il Settebello è entrato in campo in sette, giocando però in 6. Subito dopo il via del match, il CT Campagna ha chiesto un time-out per permettere a Francesco Condemi, espulso ingiustamente contro l’Ungheria, di ricevere l’applauso dei compagni e del pubblico e auto espellersi. L’inizio del primo quarto è stato quindi surreale, con gliin 6 e 4 reti subite. Subito prima, però, la squadra aveva ascoltato l’inno di Mameli dando le spalle al tavolo degli arbitri prima dell’iniziosfida. Una protesta del genere non si era mai vista.