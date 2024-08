Genoa-Reggiana oggi in tv | data orario e diretta streaming Coppa Italia 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) La, l’, latv edi, match valevole per i trentaduesimi di finale di. La squadra rossoblù guida Alberto Gilardino deve mettere da parte le recenti voci di calciomercato riguardanti Albert Gudmundsson e Mateo Retegui, per concentrarsi esclusivamente sul campo. L’obiettivo è portare a casa la vittoria e di conseguenza assicurarsi il passaggio del turno per proseguire il proprio cammino nel torneo nazionale, come seguire il match Dall’altra parte la compagine allenata da William Viali vuole provare a sfruttare le vicenda extra-campo degli avversari per confezionare la prima grande sorpresa di questa fase della rassegna nazionale.