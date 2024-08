Democrazia della sintesi | ovvero senza vincitori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Provate a chiudere gli occhi e ad immaginare la Camera e il Senato, con tutti gli altri palazzi politici intorno, ma anche sopra, sino al Quirinale, poggiati come i Campi Flegrei su quel vulcano che da Napoli raggiunge Monte di Procida, al centro del quale c'è quel Lago d'Averno che Virgilio avvertì come la bocca degli Inferi. È quello che ho fatto dopo avere letto una lunga intervista al Fatto Quotidiano rilasciata da Gustavo Zagrebelsky, presidenteCorte Costituzionale per nove mesi nel 2004, e perciò tuttora emerito. Egli si porta così bene i suoi 81 anni da poterne prevedere la guidacampagna referendaria contro il premierato, quando visi arriverà, come già fece nel 2016 contro la riforma costituzionale voluta dal governo di Matteo Renzi.