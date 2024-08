Chiara Consonni e Vittoria Guazzini sono leggenda | oro spettacolare nell’Americana show Italia nel Ciclismo su pista

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2024)hanno appena scritto una pagina di storia straordinaria dello sportno, dele delle olimpiadi: hanno vinto, a sorpresa, l’Americana che è la gara piùdelsu. Le immagini diche dopo lanon ci crede e gesticola con l’iconica mano all’na è già un cult delle Olimpiadi di Parigi, proprio lei che non doveva neanche farla questa gara e che invece all’ultimo momento è stata schierata dal ct Marco Villa al posto di Elisa Balsamo. L’americana si chiama anche Madison perchè originariamente veniva disputata al Madison Square Garden di New York, ed è la specialità da sempre piùdelsu. Consiste in una corsa a punti in cui si affrontano squadre formate ciascuna da due ciclisti, i quali si alternano in gara dandosi il cambio lanciandosi con la mano.