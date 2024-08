Caos Turismo | Castello di Arechi chiuso… no | aperto!

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono due i pullman pieni di turisti provenienti dalla Mein Shift, la nave attraccata al porto di Salerno che avevano intenzione questa mattina di visitare ildi. Peccato che nessuno li avesse avvisati della chiusura della struttura disposta ieri per motivi di sicurezza dopo l’incendio che ha danneggiato il colle Bonadies ed anche tutta la pineta che circonda il. Anche questa mattina nessun cartello davanti al cancello chiuso avvisava i turisti delle motivazioni. È così un gruppo di quasi 100 persone è rimasto per un quarto d’ora fermo mentre la guida provava a dare spiegazioni, fin quando qualcuno ha deciso, in via eccezionale di farli entrare, nonostante un’ordinanza di messa in sicurezza e rischio sia per i visitatori che per il personale da ieri avesse sancito la chiusura degli spazi fino alla messa in sicurezza.