Atletica Italia ripescata in finale con la 4×400 maschile Tecuceanu out Amusan eliminata da primatista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Allo Stade de France è andata in scena l’ultima mattinata riservata a batterie e semifinali dileggera nell’ambito delle Olimpiadi di Parigi 2024. L’festeggia la qualificazione dellaalladopo la squalifica della Nigeria, lae Catalin Tececuceanu (800 metri) non sono riusciti ad accedere all’atto conclusivo. RISULTATIOLIMPIADI OGGI BATTERIE 4X400 () – L’è stataper la: Luca Sito, Vladimir Aceti, Alessandro Sibilio, Edoardo Scotti hanno tagliato il traguardo in quarta posizione (3:00.26) alle spalle di Francia (2:59.53), Belgio (2:59.84) e Nigeria, ma poi gli africani sono stati squalificati perché Ifeanyi Emmanuel Ojeli ha calpestato la riga interna per tre volte consecutive in curva. Dall’altra batteria avanzano il Botswana di Letsile Tebogo (2:57.