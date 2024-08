Amadeus si prepara per il suo Sanremo sul Nove la Rai gioca d’anticipo con Stefano De Martino | la sfida in tv tra i due tele-rivali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) I debutti più attesi della prossima stagione tv? Senza dubbio quelli disule diDesu Rai1, “nemici” catodici,che gareggeranno a distanza a colpi di share. E non solo. Perché ladell’access prime time da settembre sarà più calda che mai: Affari tuoi da una parte, Chissà chi è (nuovo titolo scelto del fu I soliti ignoti), in mezzo Striscia la notizia, Un posto al sole, i format a rotazione dei Tv8 e Real Time (occhio ad esempio a Casa a prima vista, in crescita esponenziale). Insomma, il destino dei due conduttori s’intreccerà in quella che gli inserzionisti pubblicitari considerano una delle fasce più pregiate, e affollate, del palinsesto. Ma vediamo tutti i dettagli. QUANDO DEBUTTASULLa data da segnare in rosso sul calendario è domenica 22 settembre. Come ha anticipato TvBlog, alle 20.