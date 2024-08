Volley femminile punto in più assegnato senza motivo alla Turchia contro l’Italia Ma Danesi era attenta…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Alle Olimpiadi di Parigi 2024 abbiamo purtroppo assistito a diversi errori arbitrali, che svariate volte hanno punito, ma sbagliare a contare i punti in un indi pvolo ha del clamoroso. L’episodio è successo durante Italia-, semifinale del torneo diandata in scena questa seraSouth Paris Arena: le azzurre avevano vinto i primi due set e stavano cercando di chiudere l’incon il massimo scarto, mentre le anatoliche stavano producendo il massimo sforzo per provare a riaprire la sfida. Il primo tempo di Sarah Fahr era valso il 13-15, poi lo scambio successivo veniva chiuso dal diagonale di Melissa Vargas e il tabellone recitava 13-17, quando invece avrebbe dovuto riportare 13-16.