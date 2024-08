Traffico Roma del 08-08-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare un incidente in quest’ultima ora è rallentato ulteriormente gli spostamenti tra Laurentina e Ardeatina su entrambe le carreggiate e rallentamenti e code possibili sulla autostradaTeramo a causa dei Cantieri tra Tivoli e Vicovaro Mandela in uscita dalla capitale fisico regolare sul tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est sempre sulla tangenziale est e ricordiamo la chiusura per lavori tra viale Castrense San Lore verso l’olimpico E da domani 9 agosto prudenza Perché a partire dalle 23 chiuderà anche il tratto tra Largo Settimio Passamonti e viale Castrense per chi va a San Giovanni stiamo sulla Pontina dove per un incidente in direzione dell’EUR non si escludono maggiori disagi già prima di Mostacciano in prossimità della Aurelio segnaliamo l’aria per via Michele Pironti i lavori ...