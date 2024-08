The Day the Earth Blew Up | il film dei Looney Tunes della Warner Bros Animation arriva nelle sale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il nuovodei, The Day theUp, arriveràgrazie a un nuovo accordo con Ketchup Entertainment. Ketchup Entertainment ha acquisito i diritti nordamericani delThe Day theUp: AMovieGFM, che si occupa delle vendite per la distribuzione mondiale. La commedia fantascientifica che segue le avventure di Daffy Duck e Porky Pig usciràcinematografiche nazionali; la data non è ancora stata confermata. Coyote vs Acme, le reazioni dai test screening: "La miglior versione deimai vista su schermo" I dettagli delDiretto da Pete Browngardt, ilha come protagonista il due volte vincitore di un Emmy Award Eric