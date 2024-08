Singolare intervento al San Donato | aneurismi aortici toraco-addominali trattati con tecniche mininvasive

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’equipe del dr. Giorgio Ventoruzzo all’avanguardia nel trattamento degliall’Ospedale Sandi Arezzo. Una tecnica innovativa e mininvasiva posiziona il centro ai vertici della chirurgia vascolare italiana e internazionale. Venerdì scorso, un paziente di 71 anni affetto da un aneurisma-addominale è stato sottoposto a undi esclusione endovascolare presso l’Ospedale Sandi Arezzo. L’operazione, eseguita dall’equipe del dr. Giorgio Ventoruzzo, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare, ha impiegato una tecnica mininvasiva per via percutanea, senza ricorrere a incisioni chirurgiche tradizionali. In soli due giorni, il paziente è tornato a casa. «Glisono dilatazioni pericolose dell’arteria principale del nostro organismo, che attraversa torace e addome.