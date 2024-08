Restyling in sei scuole Muri e pareti scrostati Umidità da combattere Piano da 40mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) VOGHERA (Pavia) Mentre i ragazzi sono in vacanza, seisi fanno belle per essere pronte quando gli alunni torneranno in classe. Il Comune di Voghera ha infatti approvato il progetto esecutivo dell’importo direlativo a una serie di interventi che interesseranno la materna Dante di via Alessandro Manzoni, la primaria Provenzal di via Rodolfo Morandi, l’elementare Leonardo di via Aspromonte e la San Vittore di via San Vittore, le medie Pascoli di via Marsala e Musicale Morricone (ex Maragliano) di via Dante. Gli edifici scolastici interessati dall’intervento sono stati oggetto di segnalazioni da parte di Ats, in particolare per quanto riguarda la presenza di diversisia nelle parti comuni come atri e zone mensa sia nelle aule e in alcuni servizi igienici.