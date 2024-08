Pd Donini in corsa Ma crescono i dubbi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Nella lista Pd per le prossime Regionali potrebbe esserci qualche sorpresa. A far discutere è anche la candidatura di Raffaele, assessore uscente alla Sanità. Difficile per lui, in caso di vittoria di Michele de Pascale, un nuovo posto in giunta, ma c’è chi ammette che pure sulla sua candidatura a consigliere regionale inizi a circolare qualcheo. Non è, infatti, passata inosservata l’attenzione di Michele de Pascale alla sanità, alla quale ha dedicato i primi appuntamenti della Fabbrica del programma. Ma soprattutto, si dice in ambienti Pd, è stata notata la presa di posizione sui Cau, i Centri di assistenza e urgenza, fiore all’occhiello dell’assessore, che secondo de Pascale "vanno corretti".