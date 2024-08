Operazione attacco Arnautovic-Inter Si lavora per l’addio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) A Markonon va proprio giù l’idea di dover lasciare l’. Lo ha fatto una prima volta anni fa, per cercare altrove una maturità che ancora era lontana dal raggiungere. Era un ragazzino, quello che quando José Mourinho ne parlò in conferenza stampa disse: "Un ragazzo fantastico, ma con la mentalità di un bambino e il suo miglior amico non è meglio di lui", riferendosi a Mario Balotelli. Poi il ragazzo si è fatto uomo e quando ha avuto l’opportunità di tornare a Milano ha fatto il diavolo a quattro col Bologna per partire. Ha rivinto lo scudetto che già aveva conquistato nel 2010, allora mettendoci a fianco Coppa Italia e Champions League ma collezionando una manciata di minuti e tanti rimproveri.