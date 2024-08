Olimpiadi il vicepresidente della Camera Costa a Parigi

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 8 agosto 2024) ROMA – Ildei Deputati Sergioda oggi è a, in rappresentanzadei deputati, per sostenere gli atleti Azzurri alle. Il velodromo di Saint Quentin en Yvelines, l’incontro con gli sportivi a Casa Italia, la visita alla mostra sulleal Museo d’Orsay, sono alcuni degli appuntamenti in programma, a cui parteciperà nei prossimi tre giorni. Nella foto ilcon il presidenteFederazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni. L'articolo, ilL'Opinionista.