Olimpiadi dai maccheroni al formaggio alle coloscopie a vita | gli insoliti premi per il doppio oro Carlos Yulo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il ginnastaha scritto la storia dello sport delle Filippine vincendo due medaglie d’oro nel corpo libero e nel volteggiodi Parigi 2024. L’atleta asiatico sarà accolto in patria con una serie di ricompense e doni da parte del governo filippino e delle aziende locali, in segno di riconoscenza per il suo contributo allo sport filippino oltre ad una bella quantità di soldi. Si parla di 10 milioni di pesos, circa 160 milioni di euro, che arriveranno dal Governo e altri 6 milioni di pesos, 95 mila euro circa, dalla Camera dei rappresentanti. Ma non è certo finita qui.