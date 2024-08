Obiettivo integrazione Dal gruppo Sanlorenzo info e corsi di italiano per aiutare gli operai

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) LA SPEZIA Rappresentano la mano d’opera di un settore che lungo il Miglio Blu può vantare fatturati da capogiro, eppure rischiano di finire ai margini di una catena sociale che spesso li vede senza medico di base, con una scarsissima comprensione della lingua italiana, costretti a vivere in dieci in un appartamento, in un contesto che, al di là del turno di cantiere, offre più insidie che sostegni. Stiamo parlando dei lavoratori dell’indotto dei grandi marchi della nautica, su cui più volte i sindacati hanno tentato di sollevare il velo. Un tema che i colossi della cantieristica stanno cominciando ad affrontare con continuità, avviando progetti che non siano solo spot temporanei. Ilsta da tempo elaborando programmi che possano portare a un’, al di là dell’orario di lavoro.